Ещё
Mercedes-Benz привезет в Пекин позолоченный Maybach
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz привезет в Пекин позолоченный Maybach 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mercedes-Benz анонсировала презентацию в Пекине роскошной версии своего автомобиля Maybach. Речь идет о премиальном концепт-каре, который получит четыре раздельных сиденья, отделку интерьера из белой кожи, дерева и золота, а также сенсорные панели на центральной консоли.
Название нового автомобиля пока не объявлено. Не исключено, что речь идет о купе-кроссовере, дизайн которого выполнен в стиле прототипа Vision-Maybach 6, представленного еще в 2016 году.
Других подробностей относительно данной модели пока нет.
Daily-Motor: последние новости
Mazda отзывает в России более 20 тысяч автомобилей Обновленный Kia Sportage 2019 показали на новых фото Первые подробности о новом Renault Logan
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой26
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение