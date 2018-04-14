Mercedes-Benz привезет в Пекин позолоченный Maybach

Компания Mercedes-Benz анонсировала презентацию в Пекине роскошной версии своего автомобиля Maybach . Речь идет о премиальном концепт-каре, который получит четыре раздельных сиденья, отделку интерьера из белой кожи, дерева и золота, а также сенсорные панели на центральной консоли.

Название нового автомобиля пока не объявлено. Не исключено, что речь идет о купе-кроссовере, дизайн которого выполнен в стиле прототипа Vision-Maybach 6, представленного еще в 2016 году.

Других подробностей относительно данной модели пока нет.