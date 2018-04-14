McLaren представил еще один эксклюзивный суперкар 570S

Новинка от McLaren получила индекс 570 S и название «Паук».

Увидеть автомобиль можно будет только в Канаде.

Всего под заказ изготовлено только пять машин. Каждая из них обойдется ее владельцу в 353 тысячи американских долларов. Обращает на себя внимание также эксклюзивная расцветка.

Красное углеводородное волокно кузова разбавлено белыми элементами. Причем, каждый из экземпляров будет иметь свои особенности в цветовой гамме.

Внутри салона можно встретить элементы национального символа Канады — кленового листа. Кроме того, будет присутствовать и специальная табличка, указывающая на то, что перед владельцем находится раритет.

Что же касается мотора, то «Паук» снабдят битборонговым двигателем V8 объемом 3,8 литра. Такая установка будет способна выдавать мощность 562 лошадиные силы, управляемую автоматической коробкой передач в восемь ступеней.

До 100 километров автомобиль способен разогнаться за 3.1 секунду. Максимальной же будет скорость в 315 километров.