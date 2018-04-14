Ещё
McLaren представил еще один эксклюзивный суперкар 570S
Далее:
Читайте также:
Ещё

McLaren представил еще один эксклюзивный суперкар 570S 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Новинка от McLaren получила индекс 570 S и название «Паук».
Увидеть автомобиль можно будет только в Канаде.
Всего под заказ изготовлено только пять машин. Каждая из них обойдется ее владельцу в 353 тысячи американских долларов. Обращает на себя внимание также эксклюзивная расцветка.
Красное углеводородное волокно кузова разбавлено белыми элементами. Причем, каждый из экземпляров будет иметь свои особенности в цветовой гамме.
Внутри салона можно встретить элементы национального символа Канады — кленового листа. Кроме того, будет присутствовать и специальная табличка, указывающая на то, что перед владельцем находится раритет.
Что же касается мотора, то «Паук» снабдят битборонговым двигателем V8 объемом 3,8 литра. Такая установка будет способна выдавать мощность 562 лошадиные силы, управляемую автоматической коробкой передач в восемь ступеней.
До 100 километров автомобиль способен разогнаться за 3.1 секунду. Максимальной же будет скорость в 315 километров.
Car.ru: последние новости
По последним подсчетам в России автомобилей премиум- брендов уже 2,8 млн Специалисты предсказали, каким будет обновленный Range Rover Evoque 2019 Автопапарацци вновь выложили в сеть свежие фото Mercedes-Benz GLS
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой26
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение