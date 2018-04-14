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Mercedes готовит соперника для Porsche Cayman
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Mercedes готовит соперника для Porsche Cayman 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
После появления двух купе от AMG, конструкторы задумались над третьим представителем линейки.
Ожидается, что новый автомобиль будет представлен в люксовом сегменте с необходимыми атрибутами роскоши. О деталях новинки известно крайне мало.
Однако специалисты в автомобильной индустрии сходятся во мнении, что будет составлена серьезная конкуренция Porsche Cayman.
В руководстве AMG отметили, что компания не собирается заимствовать идеи у конкурентов, поскольку располагает собственным потенциалом, которого хватит еще не на одну модель.
Задел уже создан. Ведь четырехдверный купе имеет гибридную силовую установку, которая может выдавать в совокупности мощность в 800 лошадиных сил.
При таком варианте достижима максимальная скорость в 200 миль в час. Премьера данного суперкара должна состояться уже в 2020 году.
Для сравнения напомним, что упомянутый уже Porsche Cayman при своих параметрах может «выжимать» на максимуме 193 мили в час.
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