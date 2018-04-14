Mercedes готовит соперника для Porsche Cayman

После появления двух купе от AMG, конструкторы задумались над третьим представителем линейки.

Ожидается, что новый автомобиль будет представлен в люксовом сегменте с необходимыми атрибутами роскоши. О деталях новинки известно крайне мало.

Однако специалисты в автомобильной индустрии сходятся во мнении, что будет составлена серьезная конкуренция Porsche Cayman

В руководстве AMG отметили, что компания не собирается заимствовать идеи у конкурентов, поскольку располагает собственным потенциалом, которого хватит еще не на одну модель.

Задел уже создан. Ведь четырехдверный купе имеет гибридную силовую установку, которая может выдавать в совокупности мощность в 800 лошадиных сил.

При таком варианте достижима максимальная скорость в 200 миль в час. Премьера данного суперкара должна состояться уже в 2020 году.

Для сравнения напомним, что упомянутый уже Porsche Cayman при своих параметрах может «выжимать» на максимуме 193 мили в час.