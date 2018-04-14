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Компания Lincoln готовит россыпь новинок
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Компания Lincoln готовит россыпь новинок 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
В ближайшие годы американская компания Lincoln Motor Company выпустит, как минимум, пять новых моделей. Об этом сообщает авторитетный ресурс Motor Trend, работникам которого удалось пообщаться с официальными представителями бренда.
Первой новинкой от американского премиального бренда станет внедорожник Lincoln Aviator, построенный по мотивам одноимённого концепта. Ожидается, что за ним последует ещё одна модель популярного сегмента SUV.
Как сообщает издание, все новинки от американского бренда будут построены на платформе, которая ляжет в основу упомянутого выше внедорожника Lincoln Aviator. Сообщается, что эта «тележка» позволяет строить не только внедорожники и кроссоверы, но и модели других типов кузова.
Например, на этой архитектуре компания планирует построить следующее поколение флагманского седана Lincoln Continental. Дебют роскошного 4-дверного автомобиля ожидается в 2020-2021 году. Известно, что флагман марки получит уникальный дизайн экстерьера и необычные двери. Тем не менее, основной упор будет сделан на машины сегмента SUV.
По данным издания, в ближайшие три-четыре года в модельном ряду компании Lincoln появится небольшое кросс-купе, информация о котором в настоящий момент отсутствует. Помимо всего прочего, по предварительным данным, у каждой новой модели компании Lincoln будет гибридная модификация.
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