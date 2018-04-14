Компания Lincoln готовит россыпь новинок

В ближайшие годы американская компания Lincoln Motor Company выпустит, как минимум, пять новых моделей. Об этом сообщает авторитетный ресурс Motor Trend, работникам которого удалось пообщаться с официальными представителями бренда.

Первой новинкой от американского премиального бренда станет внедорожник Lincoln Aviator , построенный по мотивам одноимённого концепта. Ожидается, что за ним последует ещё одна модель популярного сегмента SUV.

Как сообщает издание, все новинки от американского бренда будут построены на платформе, которая ляжет в основу упомянутого выше внедорожника Lincoln Aviator. Сообщается, что эта «тележка» позволяет строить не только внедорожники и кроссоверы, но и модели других типов кузова.

Например, на этой архитектуре компания планирует построить следующее поколение флагманского седана Lincoln Continental . Дебют роскошного 4-дверного автомобиля ожидается в 2020-2021 году. Известно, что флагман марки получит уникальный дизайн экстерьера и необычные двери. Тем не менее, основной упор будет сделан на машины сегмента SUV.

По данным издания, в ближайшие три-четыре года в модельном ряду компании Lincoln появится небольшое кросс-купе, информация о котором в настоящий момент отсутствует. Помимо всего прочего, по предварительным данным, у каждой новой модели компании Lincoln будет гибридная модификация.