Lincoln разрабатывает несколько новинок

Американский автопроизводитель Lincoln Motor Company планирует в ближайшие несколько лет выпустить на рынок пять новых автомобилей, сообщает издание Motor Trend.

Специалисты ресурса узнали эту информацию от представителей концерна.

Так, самым первым компания выведет внедорожник Lincoln Aviator , который разработан по мотивам одноимённого прототипа. Чуть позже появится ещё одна модель сегмента SUV.

По предварительным данным, новинки будут лежать на платформе, на которой будет разработан «проходимец» Lincoln Aviator. Отметим, что на данной «тележке» можно будет строить и внедорожники, и автомобили других типов кузова.

В частности, на этой базы будет лежать будущее поколение флагманского седана Lincoln Continental . Эту роскошную четырехдверку планируют представить миру в 2020-2021 году. Данный автомобиль будет выделяться уникальным дизайном экстерьера и необычными дверьми.

Также, в течение трех-четырех лет производитель выпустит компактное кросс-купе, и еще для каждой новой модели разработает гибридные версии.