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Новая Копейка на российских дорогах: реальное возвращение легенды
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Новая Копейка на российских дорогах: реальное возвращение легенды 

Trendymen 55 минут назад
Фото: Trendymen
Cтарая-добрая «Копейка», ВАЗ 2101 снова готова вернуться в строй. Да еще в каком виде! Новая машина ничуть не напоминает динозавра советской эпохи — тут, скорее, пахнет шикарными мускул-карами.
Дизайнеры явно вдохновлялись крутыми спортивными авто. Обводы переосмысленного прототипа 2101 напоминают эффектную помесь Ford Mustang и Chevrolet Camaro.
Из технических характеристик известно немногое. Двигатель двухлитровый, турбированный на 200 л.с., по расходу топлива говорится примерно о 6 литрах на 100 км.
Насколько это близко к серии — пока неизвестно. Но концепт выглядит очень горячо и на месте АвтоВАЗа мы обратили бы на него пристальное внимание и приложили максимум усилий, чтобы машина оперативно встала на конвейер.
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