Новая Копейка на российских дорогах: реальное возвращение легенды

Cтарая-добрая «Копейка», ВАЗ 2101 снова готова вернуться в строй. Да еще в каком виде! Новая машина ничуть не напоминает динозавра советской эпохи — тут, скорее, пахнет шикарными мускул-карами.

Дизайнеры явно вдохновлялись крутыми спортивными авто. Обводы переосмысленного прототипа 2101 напоминают эффектную помесь Ford Mustang Chevrolet Camaro.

Из технических характеристик известно немногое. Двигатель двухлитровый, турбированный на 200 л.с., по расходу топлива говорится примерно о 6 литрах на 100 км.