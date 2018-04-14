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В марте бестселлером автобренда Nissan в России стал X-Trail
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В марте бестселлером автобренда Nissan в России стал X-Trail 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Согласно имеющимся данным, российские автодилеры реализовали в марте месяце текущего года 6402 автомобиля автобренда Nissan. Это на 20,6% меньше прошлогодних показателей.
По итогам квартала ситуация иная. В этот период было реализовано 18084 автомобиля обсуждаемой автомарки (+2,8%).
И хотя показатели продаж в сравнении с прошлым годом у X-Trail снизились на 33%, данной автомодели все же удалось стать самой продаваемой в линейке и выйти на показатели 1744 экземпляров в марте.
Вторым был назван Nissan Qashqai с показателем 1582 проданных автомобиля (-39%).
Как видно из статистики, количественные показатели продаж Nissan на российском авторынке существенно упали. Как знать, возможно ситуация поправится летом, когда к нам прибудет автомодель Juke.
К тому же на петербургской площадке в начале осени стартует производство обновленной линейки X-Trail. Понятное дело, что кроме обновлений народ интересует конкретная цена.
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