Новый Audi A8 2018 года. Тест Драйв и Обзор

Новый Audi A8 уже в продаже. Официальные представители уже получают новую модель, а это означает, что уже скоро новый Audi A8 2018 года мы сможем увидеть на наших дорогах. Можно любить Audi или ненавидеть, но компания продолжает вести свою линию в развитии марки, создавая свои новые шедевры.

Если вы размышляете о покупке нового Audi A8 2018 года — этот тест драйв должен вас заинтересовать. Я его сделал специально для всех своих подписчиков канала Stenni Тест Драйв, в том числе и таких, которые не просто смотрят видео, но действительно рассматривают возможность выбрать себе автомобиль из немецкой тройки. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем.

Внешний вид. Внешний вид автомобиля для владельца словно костюм для бизнесмена. Строгость, стиль и богатство — именно это и является залогом успеха продаж этой модели. В компании Audi отлично понимают, что будущие владельцы нового флагмана желают иметь не только комфортный автомобиль с новыми функциями, но и подчёркивающий их стиль жизни статус.

Обновления видны везде: фары и решётка, капот и фонари — в целом новый стильный дизайн, который подчеркивает единую стилистику нового Audi A8. Это не рестайлинг, это совершенно новый продукт. Всё это создает спортивный и современный дизайн экстерьера кузова с визуально простыми линиями и ровными поверхностями.

В салоне. Тут все просто. Немецкий перфекционизм проявляется везде и повсюду. Нет лишних деталей, всё выполнено со вкусом. Необходимо просто включить кнопку и ваш смартавтомобиль начинает работу. Включается цветной экран, центральный 10,1-дюймовый цветной сенсорный экран мультимедийного комплекса, аналогичного размера сенсорный дисплей для управления климатической установкой. Можно долго говорить о комфорте в салоне, ведь набор оборудования и опций весьма велик, присутствует даже массаж для ступней ног. К сожалению в автомобиле, который я тестировал этого не было, но я один из тех, кто не заказывал бы эту функцию. Если же вы тот, кому это нужно — за дополнительную плату вам её предоставят.

Хотите включить музыку? Одно касание к монитору и. музыка играет. Кстати, музыкальное оборудование от компании Bang & Olufsen оставляет только позитивные впечатления. С этой домашней гарнитурой я знаком уже 20 лет, а когда с ней сталкиваюсь в автомобилях, понимаю, как же в «Бэнге» умеют порадовать аудиофилов.

К управлению монитором привык в течении первых 20-30 минут, после этого создалось ощущение, что такие мониторы — необходимость, а не только взгляд из будущего. В комплект входит специальная тряпочка, поэтому одно касание и монитор снова без ваших отпечатков пальцев. Хотя в целом, мне кажется, мы уделяем слишком много внимания проблеме отпечатков на современных мониторах.

Под капотом. Мощность. В тестовой версии у меня 3-х литровый бензиновый двигатель состоящий из 340 лошадей готовых нести меня вперёд. Audi обещают, что в будущем модельная линейка нового Audi A8 для российского рынка расширится за счёт бензиновой 460-сильной версии с двигателем 4.0 TFSI и пары дизельных моторов: 286-сильный 3.0 TDI и 435-сильный 4.0 TDI. Топ-версией новинки станет Audi A8L, оснащаемый бензиновым 6,0-литровым 585-сильным двигателем W12. Интересно, что все версии нового поколения Аudi А8 стандартно оснащаются Mild Hybrid (умеренная 48-вольтовая гибридная система) с стартером-генератором (BAS) и 10 А•ч литиевым аккумулятором. По умолчанию применяется новая автоматическая коробка передач 8 АКПП tiptronic и система полного привода quattro.

Динамика. Разгон от 0 до 100 км/ч: 5.6 Максимальная скорость: 250 км/ч Комфортная скорость: 170 км/ч Управление. Основная черта новой Audi A8 это управление автомобилем. Находясь в таком большом седане, водитель автоматически настраивается на более медлительную работу автомобиля. Понимая весовую категорию автомобиля, ожидается, что он не будет так легко маневрировать и входить в повороты, но все совсем иначе. Новый Audi A8 управляется легко, педали газа срабатывают без замедления, а динамика автомобиля доказывает, что это настоящая Audi. Несмотря на высокое качество работы всех нужных механизмов, при большой скорости (130 и выше) нужно всегда помнить, что это представительский седан, имеющий большую массу, поэтому, управляя им, не стоит маневрировать так, будто мы делаем это на Audi TT или Audi RS5. Комфорт требует пространства и веса, а вес требует внимательности на дороге. Этой аксиомы я придерживаюсь уже более 20 лет.

Подвеска. Основа нового Audi A8 2018 года состоит из продвинутой платформы MLB Evo с пятирычажной передней и многорычажной задней подвеской с пневмопружинами, оснащаемыми активной электромеханической системой, вместо традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости (противодействие кренам кузова в поворотах поднятием или опусканием отдельно каждого колеса и регулировкой клиренса вплоть до максимального подъема на 80 мм при угрозе бокового столкновения). К сожалению, рекламируемая электромеханическая подвеска пока ещё не поставляется, но лично мне и пневматической подвески вполне достаточно. Движения плавные и нежные, автомобиль стабильно держится на дороге без каких-либо погрешностей, а езда на ней создает эффект «еду на диване».

Расходы: Объём багажника: 505 л. Объём топливного бака: 82 л. Расход по городу: 10.3 л / в тестах вышло около 14 л Расход по трассе: 6.2 л / в тестах вышло около 8 л.

Цена. Продажи нового Audi A8 2018 года уже стартовали в России по цене от 5 935 000 рублей и зависят лишь от фантазии заказчика.

Вывод. У меня на тест драйве была версия за 11 млн рублей. Я долго думал и определял, стоит ли она таких денег. К автомобилю я всегда отношусь с определёнными требованиями и ожиданиями, но стараюсь помнить, что это средство передвижения. Дает ли он столько эмоций, что люди готовы платить такие деньги? Насколько удобно в нём и есть ли что-то, что меня раздражает? Если говорить кратко — мне автомобиль очень понравился, в нём есть стиль, он удобен, в нём комфортно как дома возле телевизора, передвигаясь долгое время я не устаю, но. по духу он мне не подходит. Я хочу драйва и молодежной непредсказуемости, а он априори не должен быть таким. Этот автомобиль не для людей в порванных джинсах, желающих маневрировать между автомобилями в потоке. Для этого есть Audi A7

Новый Audi A8 это как дорогой костюм, в котором вы всегда целеустремлённы, сдержанны и бескомпромиссны. Если всё вышеперечисленное — ваша характеристика, то, скорее всего, вам стоит заглянуть в салон.

Надеюсь, что данный материал Вам понравился и будет полезным.

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С уважением, ваш Андрей Шрайб (Youtube канал «Stenni Тест Драйв»)