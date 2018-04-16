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Автодизайнеры размышляли, как могла бы выглядеть LADA в кузове пикап
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Автодизайнеры размышляли, как могла бы выглядеть LADA в кузове пикап 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Известный факт, что авторынок России имеет в арсенале немало автомобилей с кузовом пикап.
Однако в отечественном исполнении такая модель представлена лишь под автобрендом УАЗ. УАЗовский пикап довольно популярен в Российской Федерации и за рубежом.
Независимые автодизайнеры решили «расширить» спектр отечественных пикапов, выложив в сеть интернет рендерное изображение версии под автобрендом LADA.
Сразу бросается в глаза довольно серьезное сходство с японским Toyota Hilux.
В то же время во внешнем виде улавливаются нотки индивидуальности в форме радиаторной решетки, оптики и неизменном Х-стиле современной модельной линейки LADA.
В АВТОВАЗе прокомментировали данное дизайнерское решение словами, что мол автокомпания пока что не ставил таких задач перед собой и целиком и полностью увлечена разработкой и выпуском автолинейки Vesta и обновленной LADA Granta LF.
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