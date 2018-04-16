Автодизайнеры размышляли, как могла бы выглядеть LADA в кузове пикап

Известный факт, что авторынок России имеет в арсенале немало автомобилей с кузовом пикап.

Однако в отечественном исполнении такая модель представлена лишь под автобрендом УАЗ . УАЗовский пикап довольно популярен в Российской Федерации и за рубежом.

Независимые автодизайнеры решили «расширить» спектр отечественных пикапов, выложив в сеть интернет рендерное изображение версии под автобрендом LADA

Сразу бросается в глаза довольно серьезное сходство с японским Toyota Hilux

В то же время во внешнем виде улавливаются нотки индивидуальности в форме радиаторной решетки, оптики и неизменном Х-стиле современной модельной линейки LADA.