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Lada XRay 4×4 получит коробку передач от Renault
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Lada XRay 4×4 получит коробку передач от Renault 

Daily-Motor 15 минут назад
Фото: Daily-Motor
Lada XRay 4×4 получит коробку передач от Renault Несмотря на тот факт, что «АвтоВАЗ» никогда не собирался выпускать и вряд ли когда-нибудь решит выпустить новую версию хэтчбека Lada XRay с приставкой 4×4 из-за внутренней конкуренции с полноприводным кроссовером Renault Duster, ряд отечественных автомобильных изданий пишет о намерении «вазовцев» оснастить эту модель «реношной» трансмиссией.
От себя отметим, что к выходу на рынок сейчас готовится модель Lada XRay Cross, которая точно будет моноприводной, и задействовать в ней французскую коробку передач не имеет смысла — автомобиль сохранит прежние трансмиссии, которыми сейчас комплектуется стандартный «ХРей».
Еще в 2015 году в Сети были опубликованы рендеры Lada XRay 4×4 Off-Road (на заглавном фото), правда созданы они были редакторами издания «Колеса», поэтому на официальность не претендовали. Сами дизайнеры говорили о том, что версия 4×4 для XRay является фантазией авторов, а «АвтоВАЗ» уже множество раз сообщал, что ограничится версией Cross для этой модели, в которой будет отсутствовать полный привод, а вся «внедорожность» автомобилю будет придана за счет увеличения клиренса и появления пластикового обвеса вдоль кузова.
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