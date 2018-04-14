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LADA Xray 4x4 получит коробку передач от Renault
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LADA Xray 4x4 получит коробку передач от Renault 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
По последним данным «АвтоВАЗ» планирует начать сотрудничество с французской фирмой Renault и оснащать свои автомобили коробками передач данной фирмы.
При оснащении Xray 4x4 новой коробкой передач французского производства автомобиль станет существенным конкурентом Renault Duster. Но французских производителей не останавливает данный факт и они не намерены отказываться от поставок коробок передач Россию. В основном планируется закупать коробки автоматической трансмиссии, но также данные модели автомобиля будут по-прежнему оснащаться механическими коробками передач, как и прежде.
Также LADA Xray 4x4 получит изменения в салоне, будет дополнительно установлена камера заднего вида, новая мультимедийная система, которая получит большой экран.
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