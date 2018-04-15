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Mercedes выпустит электрическую версию фургона Sprinter
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Mercedes выпустит электрическую версию фургона Sprinter 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mercedes анонсировала электрическую версию своего фургона Sprinter. Автомобиль получит название eSprinter, а в качестве силовой установки для него выступит электромотор на 84 кВт на 115 «лошадок» при 300 Нм крутящего момента. Максимальная скорость машины будет ограничена в угоду увеличению показателя запаса хода на отметке в 80 километров в час.
На одном заряде батареи новый Mercedes eSprinter будет способен преодолеть до 150 километров пути, перевозя до 1 тонны груза.
Информации о том, когда новый электрический фургон немцев поступит в продажу, пока нет. Также пока неизвестна цена этой модели, но практически со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что она окажется выше 50 тысяч долларов.
Напомним, что официальная презентация обычного Mercedes Sprinter нового поколения состоялась в феврале этого года.
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