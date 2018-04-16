Новый Audi SQ3 замечен во время тестов

В сети уже не раз появлялись изображения совершенно нового Audi Q3 2019 модельного года, и теперь, наконец-то фото-шпионы добрались до высокопроизводительной версии. Отмечается, на неофициальных снимках запечатлен захватывающий прототип SQ3, недавно проходящий испытания в Нюрбургринге.

В сравнении со стандартной моделью SQ3 выглядит намного агрессивнее и имеет увеличенные воздухозаборники, присмотренную решетку радиатора и обновленную выхлопную систему, включающую двойные выхлопные трубы. Текущие отчеты предполагают, что под капотом предстоящего SQ3 разместится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель TFSI с турбонаддувом, используемый в S3, способный производить порядка 310 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Мотор соединят с семиступенчатой коробкой передач S-tronic и системой полного привода Quattro. Немного позже появился более мощный вариант RS Q3, оснащенный 2,5-литровым турбодвигателем, обеспечивающим 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента.