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Новый Audi SQ3 замечен во время тестов
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Новый Audi SQ3 замечен во время тестов 

Auto.Today 41 минуту назад
Фото: Auto.Today
В сети уже не раз появлялись изображения совершенно нового Audi Q3 2019 модельного года, и теперь, наконец-то фото-шпионы добрались до высокопроизводительной версии. Отмечается, на неофициальных снимках запечатлен захватывающий прототип SQ3, недавно проходящий испытания в Нюрбургринге.
В сравнении со стандартной моделью SQ3 выглядит намного агрессивнее и имеет увеличенные воздухозаборники, присмотренную решетку радиатора и обновленную выхлопную систему, включающую двойные выхлопные трубы. Текущие отчеты предполагают, что под капотом предстоящего SQ3 разместится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель TFSI с турбонаддувом, используемый в S3, способный производить порядка 310 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Мотор соединят с семиступенчатой коробкой передач S-tronic и системой полного привода Quattro. Немного позже появился более мощный вариант RS Q3, оснащенный 2,5-литровым турбодвигателем, обеспечивающим 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента.
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