Опубликованы фото новых Toyota Corolla Axio и Fielder

Японские автомобильные издания опубликовали первые изображения нового седана Toyota Corolla Axio и универсала Corolla Fielder. Фотографии дизайна автомобилей сделаны с официальных буклетов «Тойота», предназначенных для японских дилеров.

Сообщается, что новый седан «Королла Аксио» получит следующие габаритные размеры: длина — 4500 мм, ширина — 1695 мм, высота — 1455 мм, колесная база — 2640 мм. Дизайн 4-дверки выполнен в новом фирменном стиле марки. При этом часть элементов экстерьера автомобиля позаимствована у нового Auris.

Кроме модели Corolla Axio доступны снимки универсала «Королла Филдер» новой генерации. Эта модель, как и ее собрат в кузове седан, спроектирована на архитектуре TNGA, которая является базовой для большинства новых моделей марки «Тойота».

Продаваться новые Toyota Corolla Axio и Toyota Corolla Fielder будут исключительно на японском авторынке. В моторную линейку автомобилей войдут моторы на 1,3 и 1,8-литра, мощность которых объявят на их презентации. Также для покупателей будет доступна версия этих моделей с гибридной силовой установкой.