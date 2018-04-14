Ещё
Hyunday Palisade, первые фотографии, а также краткий обзор.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyunday Palisade, первые фотографии, а также краткий обзор. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Интересно узнать как выглядит новый Hyundai Palisade? Наши шпионы уже всё видели!
Не секрет, что в каждой отрасли есть проворные регенты, которые отслеживают новинки и стараются поделиться с нами новой, свежей информацией. Не исключение стало и появление первой новости о том, как будет выглядеть новая марка автомобиля от производителя Hyundai.
Какие изменения ожидаются? Можем сказать сразу, что новый Hyundai Palisade очень схож с недавно выпущенным Santa Fe. Но какая новинка без новшеств? Размер значительно увеличится, также станет больше и колёссная база, в связи с чем теперь в автомобиль могут спокойно поместиться восемь пассажиров.
Также новый автомобиль обзаведётся боковым остеклением, а окна приобретут хромированный изогнутый молдинг, котрый расположится по кругу.
Ещё можем заметить, что фары приобретут более вытеннутую, вертикальную форму, что значительно приображает кузов авто и делает его свежее.
О стоймости некоторые источники умалчивают, но мы можем вам сообщить, что стоймость будет по России в пределах двух с половиной миллионов, это что касаемо объёма дигателя 2.2 Более мощной двигатель 3.0 будет стоить практически два миллиона восемьсот тысяч рублей.
Car.ru: последние новости
Специалисты предсказали, каким будет обновленный Range Rover Evoque 2019 По последним подсчетам в России автомобилей премиум- брендов уже 2,8 млн Pininfarina покажет новый прокачанный электрический внедорожник К350
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Названы самые надежные автомобили4
Названы имена погибших в ДТП под Вологдой27
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение