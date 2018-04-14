Hyunday Palisade, первые фотографии, а также краткий обзор.

Интересно узнать как выглядит новый Hyundai Palisade? Наши шпионы уже всё видели!

Не секрет, что в каждой отрасли есть проворные регенты, которые отслеживают новинки и стараются поделиться с нами новой, свежей информацией. Не исключение стало и появление первой новости о том, как будет выглядеть новая марка автомобиля от производителя Hyundai.

Какие изменения ожидаются? Можем сказать сразу, что новый Hyundai Palisade очень схож с недавно выпущенным Santa Fe. Но какая новинка без новшеств? Размер значительно увеличится, также станет больше и колёссная база, в связи с чем теперь в автомобиль могут спокойно поместиться восемь пассажиров.

Также новый автомобиль обзаведётся боковым остеклением, а окна приобретут хромированный изогнутый молдинг, котрый расположится по кругу.

Ещё можем заметить, что фары приобретут более вытеннутую, вертикальную форму, что значительно приображает кузов авто и делает его свежее.

О стоймости некоторые источники умалчивают, но мы можем вам сообщить, что стоймость будет по России в пределах двух с половиной миллионов, это что касаемо объёма дигателя 2.2 Более мощной двигатель 3.0 будет стоить практически два миллиона восемьсот тысяч рублей.