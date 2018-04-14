Porsche Macan Turbo от O.CT разгоняется быстрее Cayenne Turbo

Кроме пакета повышения производительности, тюнинговая компания O.CT пока ничего больше не предложила для Porsche Macan Turbo.

Швейцарское тюнинг-ателье O.CT отошло от проектов с суперкарами и представило пакеты производительности для кроссовера. Речь идет о Porsche Macan Turbo, который с тюнингом от этой конторы стал быстрее Cayenne Turbo.

Напомним, что на текущий момент самая быстрая заводская версия Porsche Macan Turbo Performance оснащается 3,6-литровым бензиновым битурбированным двигателем V6 мощностью 440 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/час у такой модификации составляет 4,4 секунды, а максимальная скорость — 272 км/час.

Первый пакет производительности Stage 1 от O.CT, включающий только перепрошивку блока управления мотором, повышает мощность Macan Turbo Performance до 455 л.с. и 630 Нм.

Однако самым интересным является пакет Stage 2. В компании O.CT не сообщили, какие доработки он включает. Вероятно, были изменены системы впуска и выпуска мотора, а также загружена новая прошивка блока управления двигателем. Stage 2 увеличивает мощность до 528 лошадиных сил и 710 Нм. Такой прирост производительности позволяет сократить разгон с 0 до 100 км/час до 4,0 секунды.

Динамические показатели Porsche Macan Turbo Performance с тюнингом от O.CT лучше, чем у старшего собрата — кроссовера Cayenne Turbo. Его заводская версия с 4,0-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом на 550 л.с. и 770 Нм позволяет выполнять спринт 0-100 км/час не быстрее, чем за 4,1 секунды.

Напомним, что ранее автопроизводитель Porsche выпустил Macan Turbo в исполнении Exclusive Performance Edition.

По материалам: www.kolesa.ru