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Последним проектом TopCar стал 750-сильный Porsche 911 Turbo S
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Последним проектом TopCar стал 750-сильный Porsche 911 Turbo S 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Российский тюнер поработал над стилем и технической начинкой популярного спорткара.
Porsche 911 Turbo S в кузове 991.2 получил особый серый матовый оттенок кузова Frozen, позаимствованный из палитры BMW с контрастными желтыми акцентами, комплект 21-дюймовых эффектных колес ADV.1 с пятиспицевым дизайном и пакет кузовного обвеса Stinger GTR от TopCar, включающим новые бамперы и крылья (передние и задние), диффузор, антикрыло и множество карбоновых элементов отделки.
В техническом плане этот автомобиль отличается усиленными тормозами и апгрейдом выпускной системы. Мощность автомобиля увеличена до 750 л.с. Какие именно доработки были сделаны, не уточняется. Стоковый вариант автомобиля оснащается бензиновой оппозитной «шестеркой» объемом 3,8 литра, отдача которой составляет 580 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом».
Интерьер автомобиля не остался без внимания — в салоне применяется двухцветная тема оформления в сочетании с желтыми подложками приборов, карбоновыми вставками на центральной консоли, дверных панелях и рулевом колесе, а также желтая контрастная прострочка.
Модель Porsche 911 Turbo S предлагается на российском рынке по цене от 13 581 000 рублей. Отметим, в 2017 году на европейском рынке было реализовано 15 053 таких спорткаров, тогда как в Соединенных Штатах объем продаж составил 8 970 единиц.
Кстати, в феврале текущего года Porsche представил новый 911 GT3 RS, получивший 520-сильный двигатель, став самой мощной моделью марки с атмосферным двигателем.
По материалам: www.kolesa.ru
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