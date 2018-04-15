Российское ателье TopCar представило 750-сильный Porsche 911 Turbo S

Тюнеры студии TopCar продемонстрировали пакет модернизации для спорткара Porsche 911 Turbo S в кузове 991.2.

Спортивный автомобиль наградили уникальными стилистическими решениями и усовершенствованной технической «начинкой».

Модель окрасились уникальным цветом Frozen, который позаимствовали из палитры концерна BMW , и украсили желтыми акцентами. Кроме того, Porsche 911 Turbo S by TopCar получило карбоновый аэродинамический обвес Stinger GTR и 21-дюймовые колесные диски фирмы ADV.1.

Доработанное купе оснастили более мощной тормозной системой и усовершенствованным выпуском. Производительность 3,8-литрового силового агрегата на 6 цилиндров выросла до 750 л.с. Отметим, что стоковый движок вырабатывал 580 сил (700 Нм). В тандем с ним работает 7-скоростная роботизированная трансмиссия.

В салоне модернизированного спорткара появился двухцветный уникальный интерьер, желтые вставки, прострочка такого же цвета и элементы из углеродного волокна.