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Российское ателье TopCar представило 750-сильный Porsche 911 Turbo S
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Российское ателье TopCar представило 750-сильный Porsche 911 Turbo S 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Тюнеры студии TopCar продемонстрировали пакет модернизации для спорткара Porsche 911 Turbo S в кузове 991.2.
Спортивный автомобиль наградили уникальными стилистическими решениями и усовершенствованной технической «начинкой».
Модель окрасились уникальным цветом Frozen, который позаимствовали из палитры концерна BMW, и украсили желтыми акцентами. Кроме того, Porsche 911 Turbo S by TopCar получило карбоновый аэродинамический обвес Stinger GTR и 21-дюймовые колесные диски фирмы ADV.1.
Доработанное купе оснастили более мощной тормозной системой и усовершенствованным выпуском. Производительность 3,8-литрового силового агрегата на 6 цилиндров выросла до 750 л.с. Отметим, что стоковый движок вырабатывал 580 сил (700 Нм). В тандем с ним работает 7-скоростная роботизированная трансмиссия.
В салоне модернизированного спорткара появился двухцветный уникальный интерьер, желтые вставки, прострочка такого же цвета и элементы из углеродного волокна.
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