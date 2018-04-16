TopCar представляет свой вариант Porsche 911 Turbo S. Давайте знакомиться!

Новейший проект российского тюнера TopCar — это 991 Turbo S, окрашенный в серый цвет, с жёлтыми акцентами и элементами из углеродного волокна.

Этот оттенок матового серого фактически берётся из имеющейся цветовой палитры BMW , в то время как 21-дюймовые колёса от ADV.1 — это уже нечто по-настоящему особенное.

Аэродинамический кузовной пакет, названный Stinger GTR, делает этот 911 более агрессивным. Он состоит из кастомных бамперов и крыльев (спереди и сзади), нового диффузора и антикрыла. Также отметим почти повсеместное использование карбона.

Но не только обвесом Stinger GTR ограничились. Авто плюс оснащено модернизированными тормозами, улучшенной системой выпуска. Дополнительной мощностная отдача повысилась Отныне данный 911 Turbo S обладает арсеналом в 750 лошадиных сил.

Так как этот автомобиль делался строго по клиента, интерьер был изменён в соответствии со всеми его капризами. Результат довольно интересный. Салон вышел двухцветным — это по причине жёлтой прострочки. Ремни безопасности тоже жёлтенькие. Вставки из углеродного волокна тут на центральной консоли, на дверных картах и руле.

Про стоимость доработок нам ничего не сообщили. Вероятно, дорого!