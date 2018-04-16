Ещё
TopCar представляет свой вариант Porsche 911 Turbo S. Давайте знакомиться!
Далее:
Читайте также:
Ещё

TopCar представляет свой вариант Porsche 911 Turbo S. Давайте знакомиться! 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новейший проект российского тюнера TopCar — это 991 Turbo S, окрашенный в серый цвет, с жёлтыми акцентами и элементами из углеродного волокна.
Этот оттенок матового серого фактически берётся из имеющейся цветовой палитры BMW, в то время как 21-дюймовые колёса от ADV.1 — это уже нечто по-настоящему особенное.
Аэродинамический кузовной пакет, названный Stinger GTR, делает этот 911 более агрессивным. Он состоит из кастомных бамперов и крыльев (спереди и сзади), нового диффузора и антикрыла. Также отметим почти повсеместное использование карбона.
Но не только обвесом Stinger GTR ограничились. Авто плюс оснащено модернизированными тормозами, улучшенной системой выпуска. Дополнительной мощностная отдача повысилась Отныне данный 911 Turbo S обладает арсеналом в 750 лошадиных сил.
Так как этот автомобиль делался строго по клиента, интерьер был изменён в соответствии со всеми его капризами. Результат довольно интересный. Салон вышел двухцветным — это по причине жёлтой прострочки. Ремни безопасности тоже жёлтенькие. Вставки из углеродного волокна тут на центральной консоли, на дверных картах и руле.
Про стоимость доработок нам ничего не сообщили. Вероятно, дорого!
Car.ru: последние новости
Известны поддержанные авто, которые не теряют в стоимости! 999 999 евро за отечественный автомобиль, купят ли в Германии? Специалисты предсказали, каким будет обновленный Range Rover Evoque 2019
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
В России появился китайский кроссовер за 850 тыс. рублей1
Российских водителей хотят переаттестовывать147
«АвтоВАЗ» доверили гендиректору Dacia21
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение