На основе Lamborghini будет создан уникальный родстер

В компании Zagato решили реализовать открытый вариант купе L595, который был представлен четыре года назад. Самое интересное, что в основе кажущейся на первый взгляд обычной модели будет находиться суперкар Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder Performante.

Итальянский спорткар работает на 5,2-литровом двигателе V10 с отдачей в 570 л.с. С таким мотором, дополненным системой полного привода, автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч буквально за 3,9 секунды. Оригинальная двухдверная модель на базе экстремального Lamborghini Gallardo была построена в честь основателя фирмы Уго Загато. Купе было приобретено коллекционером автомобилей Альбертом Шписсом. Коллекционер отметил, что автомобиль является, по сути, воплощением «современной классики».

Модель Zagato L595 отличается от донора новым кузовом, созданным с использованием углепластика. При этом, она получила характерные «выпуклости» на крыше. Техническая составляющая автомобиля у машин одинаковая. Под капотом Zagato находится все тот же атмосферный 5,2-литровый двигатель в сочетании с шестискоростной роботизированной коробкой передач.