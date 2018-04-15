Самый мощный седан Aston Martin добрался до Нюрбургринга

Похоже, что всё готово к презентации самого мощного седана Aston Martin за всю историю существования компании. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, взглянув на шпионскую видеозапись, появившуюся накануне.

Буквально в прошлом году, во время проведения международного автосалона в Женеве, Aston Martin объявил о создании нового суббренда AMR, под которым будут выпускаться самые «горячие» модели марки. Прошёл год с небольшим, и судя по всему, компания готова представить серийную версию «четырёхдверки» Rapide AMR, представленную тогда в качестве концепт-кара. Британцы решили привести новинку на Нюрбургринг практически без камуфляжа, а европейские автопроизводители часто практикуют появление своих «жарких» предсерийных моделей на этой легендарной гоночной трассе перед официальным дебютом.

Предсерийный Aston Martin Rapide AMR практически полностью повторяет дизайн одноимённого концепт-кара. Но по видеозаписи прекрасно видно, что новинка получила обновлённую решетку радиатора с вертикальными планками. Других отличий предсерийной версии от концепт-кара не видно.

Пока никакие технические характеристики нам достоверно не известны, но под капотом у концепт-кара располагался атмосферный мотор V12 объёмом в шесть литров и отдачей в районе 600 лошадиных сил. По коробке передач пока информации нет, однако модель Rapide S, которая выпускается британцами с 2013 года, оснащается восьмискоростным «автоматом» ZF 8HP70, который устанавливается на автомобили BMW 7 Series F01, BMW X5 E70, Jaguar F-Type, Dodge Durango с двигателем V8, и даже Rolls Royce Phantom. Эта коробка передач выдерживает 700 Нм крутящего момента, поэтому она вполне может подойти и для Rapide AMR, ведь на Rapide S она справляется с крутящим моментом в 630 Нм и мощностью в 552 лошадиные силы. Впрочем, в арсенале ZF есть и более новая коробка передач 8HP75, и она уже трудится под капотами у «свежих» Aston Martin DB11 и V8 Vantage. Вполне возможно, что выбор будет остановлен именно на ней.

Ожидается, что новинка сможет развивать максимальную скорость в 338 километров в час, разгон до 100 будет занимать у автомобиля около четырёх секунд.

Ожидается, что тираж Rapide AMR будет ограничен, поэтому говорить о какой-либо серьёзной конкуренции с другими моделями иных марок вряд ли приходиться.

По материалам: www.kolesa.ru