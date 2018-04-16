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Скоро состоится презентация самого мощного Aston Martin
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Скоро состоится презентация самого мощного Aston Martin 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Если верить шпионскому видеоролику, который недавно попал в сеть, производитель культовых автомобилей бренда Aston Martin полностью готов к презентации самой мощной машины в своей линии.
В прошлом году в рамках Женевского автосалона компания сообщила о том, что собирается создать дочерний бренд, под которым будет выпускать топовые модификации автомобилей. Тогда же был показан концепт под названием Rapide AMR. Теперь даже стало известно, что предсерийный автомобиль добрался до Нюрбургринга. Отметим, что эта версия практически полностью повторяет дизайн представленного ранее прототипа. Единственное внешнее отличие — видоизменённая радиаторная решётка.
В настоящее время технические характеристики новинки держатся в тайне. Напомним, что концептуальный Rapide AMR работал на базе шестилитрового мотора с отдачей в шесть сотен лошадиных сил. Ожидается, что мощный суперкар будет набирать первую сотню всего за четыре секунды, а максимальная скорость составит 338 километров в час. Вполне вероятно, что тираж Rapide AMR будет ограничен.
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