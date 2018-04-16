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Советский ЗИЛ продают за миллион евро
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Советский ЗИЛ продают за миллион евро 

Авторамблер 42 минуты назад
Фото: Авторамблер
Продавец приводит технические характеристики автомобиля: он оснащен 7-литровым мотором мощностью 300 л.с., который работает в паре с «автоматом». Автор объявления, размещенного на портале Mobile.de, уверяет, что автомобиль был выпущен в 1970 году и с тех пор проехал 46 150 км. По его словам, лимузин находится в отличном состоянии — он не реставрировался и имеет оригинальный окрас. Этим и оправдывается цена в 999,9 тыс. евро, что по нынешнему курсу составляет около 77 млн рублей.
Информации о том, как этот экземпляр оказался в Германии, а именно в саксонском городе Косвиг, нет. По одной из версий, редкий советский лимузин мог ранее принадлежать представителям высшего руководства ГДР.
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