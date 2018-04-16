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В Германии продают «брежневский» лимузин за 76 млн рублей
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В Германии продают «брежневский» лимузин за 76 млн рублей 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
На популярном в Европе портале с подержанными автомобилями modile.de появилось объявление о продаже представительского лимузина ЗИЛ 114, который был выпущен в 1970 году. За большой партийный седан из СССР с пробегом 46 150 км продавец из немецкого Козвига просит 1 млн евро, что составляет примерно 76,2 млн рублей по нынешнему курсу.
Продажа лимузина Николая II оказалась обманом
Какое происхождение имеет данный экземпляр, и использовался ли он когда-нибудь самим Брежневым, автор объявления не уточняет. Судя по тому, что автомобиль продают на территории федеральной земли Саксония-Анхальт, ранее входившей в состав ГДР, вполне можно предположить, что автомобиль попал сюда по дипломатическим каналам еще в советское время.
В сопроводительном тексте указано, что 6,3-метровый лимузин находится в оригинальном состоянии и родном окрасе. В двигателе, трансмиссии, редукторе заднего моста и тормозной системе заменены рабочие жидкости, карбюратор очищен и отрегулирован, установлены новые поршни, а также заменены всевозможные резиновые шланги и магистрали.
ЗИЛ 114 оснащается 7-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 300 л.с., который сочетается с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Интересно, что уже в 70-е годы лимузин для советской партийной элиты имел гидроусилитель руля, кондиционер, атермальное остекление, центральный замок и автоматический привод стекол.
Продавец уточняет, что черная краска кузова попрежнему находится в хорошей кондиции, хотя за прошедшие 50 лет и стала «пористой». Обивка интерьера также находится в прекрасном состоянии, вставки из натурального дерева кое-где покрылись возрастными пятнами и потемнениями, хотя лак при этом не успел покрыться «паутинкой».
Отметим, что лимузин ЗИЛ 114 выпускался с некоторыми изменениями с 1967 по 1978 год и был произведен в количестве 113 экземпляров. Найдутся ли в Германии любители советских олдтаймеров, готовые выложить за ЗИЛ около 1 млн евро, непонятно.
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