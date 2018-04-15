Кросс-кабриолет Skoda Karoq дебютирует летом 2018 года

Летом текущего года студенты Skoda Academy публично представят своё новое творение — кросс-кабриолет Skoda Karoq . В настоящее время учащиеся опубликовали первый дизайнерский скетч открытой новинки.

Сейчас известно, что концептуальный прототип Skoda Karoq Convertible Concept — это автомобиль, построенный на базе внедорожника чешского бренда, у которого нет крыши, задних дверей и второго ряда сидений.

Как отмечают в пресс-центре чешского бренда, главной задачей студентов академии было создать автомобиль для молодёжи. Известно, что над проектом кабриолета повышенной проходимости Skoda Karoq Convertible Concept работает группа студентов из двадцати человек, а его публичная премьера состоится нынешним летом.

К сожалению, в настоящий момент никакой подробной информации об уникальном автомобиле нет. Все подробности в июне текущего года.