Bentley добавляет к своему производству солнечные батареи

Bentley оснастит свой завод Crewe крупнейшей в Великобритании установкой из солнечных батарей.

Ожидается, что площадка из 10 тысяч солнечных элементов будет удовлетворять четверть всех потребностей Bentley в электроэнергии.

Завершить ее оборудование планируется через полгода. После этого общее количество солнечных батарей составит тридцать тысяч. Этого будет достаточно, например, чтобы обеспечить светом почти 1800 домов.

В Bentley отмечают, что философия компании по использованию альтернативных источников энергии передается и на выпускаемые автомобили. В скором будущем в модельной линейке появятся как электрокары, так и гибридные экземпляры.

Так, на данный момент идет работа над электромобилем, созданным на платформе Porsche Mission E. Ожидается, что по исполнению это будет четырехдверное купе.

Ходят слухи также и о том, что полностью электрическим может стать обновленный Continental. Однако появление этого автомобиля следует ожидать не раньше 2020 года.