УАЗ выпустил спецмодификацию «Патриота»

Автозавод в Ульяновске разработал новую спецмодификацию «Патриота» т.н. экспедиционную.

По информации от автопроизводителя новая спецверсия обязательно будет замечена людьми, привыкшими проводить время за активным отдыхом на природе. Также автомобиль оценят специалисты, чья деятельность связана с выездом на бездорожье.

Автоновинка оснащается современной мультимедиа системой, кондиционером, системой дополнительного отопления салона, а также системой навигации с предустановленными картами Российской Федерации, Украины и Белоруссии.

Кроме того на собранный автомобиль возможно установить целый арсенал всевозможных внедорожных допопций. В том числе тягово-сцепное устройство.

В плане обновления дизайна новой ветки моделей предложено два новых оттенка окраса кузова: зеленый и оранжевый.

Касательно ориентировочной стоимости обсуждаемой автомодели есть информация о 1039990 российских рублей.