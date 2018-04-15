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На рынок выходит обновленный пикап Wingle 5
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На рынок выходит обновленный пикап Wingle 5 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Автогигант Great Wall объявил старт продаж обновлённого пикапа Wingle 5 в модификации Euro Edition.
Отметим, что в отличие от предшественника продвинутый вариант Wingle 5 Euro Edition получил модернизированную решетку радиатора, измененные бампера, другую головную оптику и иные «противотуманки» с LED-секциями ходовых огней.
В моторном отсеке обновлённого грузового внедорожника стоит экономичная двухлитровая турбодизельная установка GW4D20D, которая вырабатывает 102 л.с. В тандеме с ней трудиться 6-ступенчатая механика.
Плюс к этому, автомобиль можно укомплектовать и прежними силовыми агрегатами: 2,4-литровым двигателем с отдачей 122 силы или дизелем объемом 2,8 литра, мощность которого 95 л.с. Привод может быть как полный, так и задний.
В салоне обновленного авто установили многофункциональный руль, доработанный блок управления климатом, информационно-развлекательную систему с поддержкой смартфонов, камеру заднего вида, панель приборов с большим экраном бортового компьютера. Кроме того, обивка салон — кожаная.
Особая версия автомобиля стоить от 75 800 до 109 800 юаней (741 тыс. до 1 млн 73 тыс. рублей).
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