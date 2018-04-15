На рынок выходит обновленный пикап Wingle 5

Автогигант Great Wall объявил старт продаж обновлённого пикапа Wingle 5 в модификации Euro Edition.

Отметим, что в отличие от предшественника продвинутый вариант Wingle 5 Euro Edition получил модернизированную решетку радиатора, измененные бампера, другую головную оптику и иные «противотуманки» с LED-секциями ходовых огней.

В моторном отсеке обновлённого грузового внедорожника стоит экономичная двухлитровая турбодизельная установка GW4D20D, которая вырабатывает 102 л.с. В тандеме с ней трудиться 6-ступенчатая механика.

Плюс к этому, автомобиль можно укомплектовать и прежними силовыми агрегатами: 2,4-литровым двигателем с отдачей 122 силы или дизелем объемом 2,8 литра, мощность которого 95 л.с. Привод может быть как полный, так и задний.

В салоне обновленного авто установили многофункциональный руль, доработанный блок управления климатом, информационно-развлекательную систему с поддержкой смартфонов, камеру заднего вида, панель приборов с большим экраном бортового компьютера. Кроме того, обивка салон — кожаная.

Особая версия автомобиля стоить от 75 800 до 109 800 юаней (741 тыс. до 1 млн 73 тыс. рублей).