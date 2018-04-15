Самые популярные малолитражки на авторынке РФ

Ravon R2 укрепился в статусе лидера продаж на рынке авто компактного класса. В первом квартале 2018 года, согласно данным «Автостат Инфо», в России было продано 1034 малолитражки Ravon R2, — это на 68% больше, чем годом ранее (615 авто).

Второе место в рейтинге А-сегмента по итогам первого квартала 2018 года заняла KIA Picanto, которая разошлась в количестве 609 ед. авто, улучшив свой прошлогодний результат продаж на 23% (годом ранее было продано 495 новых «Пиканто»). Третье и четвертое место в квартальном рейтинге сегмента малолитражек занимают smart Fortwo smart Forfour . Продажи этих моделей составили в первом квартале 110 и 37 ед. авто соответственно. В годовом сравнении объем реализации smart Fortwo вырос на 45% с 76 ед., а показатели продаж smart Forfour упали на 24,5% (с отметки 49 ед. авто).

По результатам мартовских продаж в А-сегменте рейтинг моделей выглядит так:

Ravon R2 — 297 авто (+9,2%),

KIA Picanto — 361 авто (+53%),

smart Fortwo — 31 ед. (+15%),

smart Forfour — 12 шт. (-25%).

С начала года и по март включительно, согласно данным «Автостат Инфо», российские покупатели приобрели 1797 автомобилей А-сегмента. Продажи таких машин выросли на 44,2% в годовом сравнении, с отметки в 1246 ед. авто. В марте рост продаж на рынке малолитражек составил 26%, всего было продано 702 машины этого класса, а годом ранее — 557 авто.