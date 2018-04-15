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Goodyear представила образец шин для электромобилей
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Goodyear представила образец шин для электромобилей 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
Компания Goodyear представила образец шин для электрических авто.
Новая модель от Goodyear носит название EV — Goodyear EfficientGrip Performance. Она специально предназначена для автомобилей, работающих на электрической тяге.
В Goodyear подметили, что на электромобилях обычные шины изнашиваются на 30 процентов быстрее. Связано это, во-первых, с тем, что на машинах с электрическим мотором больше крутящий момент. Во-вторых, свое слово может сказать повышение массы из-за громоздких аккумуляторных батарей.
Новые шины от Goodyear будут иметь сразу несколько отличительных признаков. В первую очередь, это инновационный дизайн протектора. Кроме того, на нем можно выделить утонченные каналы, позволяющие повысить контакт автомобиля с дорогой. Повышение количества резины позволит снизить воздействие крутящего момента на покрышку.
Представители Goodyear отмечают, что с каждым годом спрос на электромобили неуклонно растет. Поэтому компания тесно работает с автопроизводителями чтобы предложить оптимальный вариант шин.
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