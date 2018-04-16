Goodyear разработала уникальные шины для электромобилей

Goodyear разработала уникальные шины для электромобилейОдин из крупнейших производителей автомобильных покрышек — компания Goodyear — опубликовала видеоролик, в котором постаралась максимально подробно рассказать о том, как работают ее новые уникальные шины, предназначенные для использования на электромобилях. Новая резина получила название Goodyear EfficientGrip Performance.

По словам инженеров компании, новые покрышки разработаны специально для электрокаров, которые заметно тяжелее своих бензиновых и дизельных собратьев, а также имеют более высокие показателю крутящего момента, что негативно отражается на долговечности их шин. Резина Goodyear EfficientGrip Performance, по заявлению марки, на 30% более долговечна и эффективна по сравнению с обычными шинами, способствуя гашению раскачивания и шумов от колес.