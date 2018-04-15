Новый Mercedes-Benz GLS показался на видео

Выход флагманского внедорожника немецкого бренда ожидается в 2019 году. Предполагается, что Mercedes-Benz GLS второго поколения будет несколько длиннее предшественника. Судя по свежему видео с тестовым прототипом, который удалось словить по дороге на Нюрбургринг и в процессе заездов на треке, кроссовер еще не готов к премьере в ближайшем будущем. Полностью новый полноразмерный внедорожник будет представлен, вероятно, уже в следующем году.

Техническая информация о будущей новинке пока полностью отсутствует, можно лишь смело утверждать, что, сменив поколение, GLS перейдет на новую платформу и сбросит «лишний» вес, а также увеличится в размерах и получит более просторный салон.

Без сомнения, будет и «заряженный» вариант GLS 63 с радиаторной решеткой Panamericana и, скорее всего, новым двигателем. Если у текущего GLS AMG под капотом располагается V-образная «восьмерка» M157 объемом 5,5 литра мощностью 557 л.с., то новый, предположительно, получит четырехлитровую «битурбовосьмерку» M178.

Возможно, получить представление о новом Mercedes-Benz GLS можно будет уже в конце текущего месяца. Немецкий производитель планирует представить в рамках Пекинского автосалона ультрароскошный концепт под суббрендом Maybach . Не исключается, что он построен на базе GLS нового поколения.

Флагманский Mercedes-Benz GLS предлагается на российском рынке по цене от 5 590 000 рублей. За эти деньги покупатель получит дизельный кроссовер с 249-сильным трехлитровым мотором V6 в сочетании с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Судя по объемам продаж модели, которые в последние несколько лет только падали, компании необходимо поторопиться со сменой поколения. Так, например, если в 2015 году на европейском рынке было продано 12 600 единиц Mercedes-Benz GLS, то в 2016-м уже 7 803 штуки, а в прошлом году только 5 116 кроссоверов. В Соединенных Штатах эти показатели еще ниже — 6 152, 4 156 и 1 839 единиц, соответственно. Кстати, недавно дизайнер портала «Карельские Вести» представил свое виденье Mercedes-AMG GLS нового поколения. Выглядит весьма эффектно. По материалам: www.kolesa.ru