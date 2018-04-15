«Брежневский» лимузин выставили на продажу за 999 тысяч евро 

Автовладелец из Германии выставил на продажу «брежневский» лимузин ЗИЛ‐114 за удивительную цену —999 тысяч евро. Об этом пишет портал «Автоновости дня».
Источник фото: mobil.de В пересчете на рубли автомобиль стоит более 75 миллионов. За эти деньги можно купить два Rolls-Royce Phantom. прямо в автосалоне.
Точная история автомобиля неизвестна. Владелец уточнил лишь, что роскошная машина была выпущена в 1970-м году. Пробег составил 46150 километров. Автомобиль в отличном состоянии и ни разу не был перекрашен.
Серийная модель сборки начиналась-как раз в 1970-м. Всего были выпущены 133 таких автомобиля.
Португальский шоколатье представил самую дорогую в мире конфету, стоимость которой составляет десять тысяч долларов. Каждое изделие в эксклюзивной коллекции приготовлено с использованием белых трюфелей, шафрана и мадагаскарской ванили. Кроме того сообщается, что конфеты покрыты 23-каратным золотом.