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«Брежневский» лимузин выставили на продажу за 999 тысяч евро
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«Брежневский» лимузин выставили на продажу за 999 тысяч евро 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Автовладелец из Германии выставил на продажу «брежневский» лимузин ЗИЛ‐114 за удивительную цену —999 тысяч евро. Об этом пишет портал «Автоновости дня».
Источник фото: mobil.de  В пересчете на рубли автомобиль стоит более 75 миллионов. За эти деньги можно купить два Rolls-Royce Phantom. прямо в автосалоне.
Точная история автомобиля неизвестна. Владелец уточнил лишь, что роскошная машина была выпущена в 1970-м году. Пробег составил 46150 километров. Автомобиль в отличном состоянии и ни разу не был перекрашен.
Серийная модель сборки начиналась-как раз в 1970-м. Всего были выпущены 133 таких автомобиля.
Португальский шоколатье представил самую дорогую в мире конфету, стоимость которой составляет десять тысяч долларов. Каждое изделие в эксклюзивной коллекции приготовлено с использованием белых трюфелей, шафрана и мадагаскарской ванили. Кроме того сообщается, что конфеты покрыты 23-каратным золотом.
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