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В Германии продают «брежневский» лимузин за 76 млн рублей
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В Германии продают «брежневский» лимузин за 76 млн рублей 

Вести.Ru 6 минут назад
Фото: Вести.Ru
Европейские коллекционеры знают цену советским партийным лимузинам. Один из таких экземпляров — старый ЗИЛ эпохи генсека Брежнева — немецкий продавец оценил в астрономическую сумму.
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