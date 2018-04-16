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В Германии продают «Брежневский» лимузин ЗИЛ-114 за 1 млн евро
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В Германии продают «Брежневский» лимузин ЗИЛ-114 за 1 млн евро 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На одном из крупнейших немецких автомобильных сайтов опубликовано объявление о продаже советского лимузина ЗИЛ-114, который во времена СССР называли «Брежневским», поскольку именно Леонид Ильич принимал решение о запуску в серию этой модели. На таких машинах в те времена передвигались первые лица КПСС. Всего в период с 1967 по 1978 год было выпущено около 113 экземпляров этого лимузина.
Владелец раритетного ЗИЛ-114 сообщает, что машина находится в городе Косвиг (Германия). Информации о том, как этот автомобиль попал в Германию, нет. Известна лишь его заоблачная цена — 1 миллион евро, что эквивалентно сумме в 77 миллионов рублей по текущему курсу.
В объявлении указано, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии. Машина была выпущена в 1970 году, а ее пробег составляет 46 тысяч 150 километров.
Под капотом ЗИЛ-114, выставленного на продажу в Германии за 1 миллион евро, установлен 7-литровый атмосферный двигатель на 300 лошадиных сил, работающий в связке с автоматической трансмиссией.
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