В Германии продают «Брежневский» лимузин ЗИЛ-114 за 1 млн евро

На одном из крупнейших немецких автомобильных сайтов опубликовано объявление о продаже советского лимузина ЗИЛ-114, который во времена СССР называли «Брежневским», поскольку именно Леонид Ильич принимал решение о запуску в серию этой модели. На таких машинах в те времена передвигались первые лица КПСС . Всего в период с 1967 по 1978 год было выпущено около 113 экземпляров этого лимузина.

Владелец раритетного ЗИЛ-114 сообщает, что машина находится в городе Косвиг (Германия). Информации о том, как этот автомобиль попал в Германию, нет. Известна лишь его заоблачная цена — 1 миллион евро, что эквивалентно сумме в 77 миллионов рублей по текущему курсу.

В объявлении указано, что автомобиль находится в отличном техническом состоянии. Машина была выпущена в 1970 году, а ее пробег составляет 46 тысяч 150 километров.

Под капотом ЗИЛ-114, выставленного на продажу в Германии за 1 миллион евро, установлен 7-литровый атмосферный двигатель на 300 лошадиных сил, работающий в связке с автоматической трансмиссией.