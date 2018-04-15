BMW M3 E92 получил апгрейд мощности от G-Power

9 0 0 Немецкое ателье решило порадовать владельцев BMW M3 предыдущего поколения, выпустив для их автомобилей юбилейный кит под названием «35 Jahre Edition». Напомним, стандартная BMW M3 в кузове E92 оснащалась четырехлитровой V-образной «восьмеркой» мощностью 420 л.с. Она впервые получила восьмицилиндровый двигатель, построенный на базе атмосферного V10 S85 объемом 5,0 литра от старшей M5 E60. Главным отличием от предшественника стал блок цилиндров из алюминиевого сплава, а не чугуна.

Компрессорный пакет G-Power M3 V8 «35 Jahre Edition» усиливает все достоинства стокового двигателя, обеспечивая уникальное сочетание высоких оборотов двигателя и нагнетателя, больше мощности и тяги на средних оборотах, экстремальный отклик, высокое качество исполнения и пригодность для каждодневного использования.

Отдача стоковой «восьмерки» составляет 420 л.с. и 400 Нм крутящего момента, а с пакетом G-Power мощность увеличивается на 81 л.с. — до 501 л.с., об увеличении крутящего момента тюнер ничего не сообщает, как и об изменениях в динамике спорткара. Стоимость нового кита «35 Jahre Edition» составляет 2 999 евро (порядка 230 000 рублей по текущему курсу).

Напомним, BMW M3 текущего поколения была представлена в 2014 году. Модель доступна исключительно в четырехдверном кузове, а купе и кабриолет предлагаются как отдельная модель — M4. «Заряженный» седан оснащается рядной трехлитровой «битурбошестеркой» S55B30T0 с отдачей 431 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

Кстати, ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что летом текущего года BMW планирует завершить производство M3 в кузове F80. Появление новой «заряженной» тройки ожидается в 2020 году.

По материалам: www.kolesa.ru