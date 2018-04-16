Скоро ворвётся ярко новый Mersedes-AMG 4-Door. Уже имеются фотографии от «шпионов».

Уже стало известно, что продажа Mersedes-AMG GT 4-Door начнётся в начале нового 2019 года, что конечно не может не порадовать любителей данной марки.

Первый раз мы увидели купе данного автомобиля на Женевском автосалоне. Данное мероприятие проходило в начале прошлого месяца, после этого новый автомобиль был представлен в Нью-йорском автосалоне. 14 апреля в сети появились фотографии, которые опубликовали «шпионы». Фотографий не так уж и много, но у нас с их помощью уже может сложиться визуальное представление как будет смотрется автомобиль будущего.

Автомобиль спортивного подразделения, который внешне очень напоминает модификацию 63S. Но всё таки из практики с автомобилем CLS мы помним, что тестовой вариант всё-таки выглядел не так эффектно как уже представленная новая модель. Стоит отметить, что новый автомобиль будет оснащён: Фальшрадиаторная решётка — данная деталь стала уже изюминкой для многих моделей. Воздухоразборники массивные. Патрубки выхлопной системы (4 штуки). Отличительная черта автомобиля — это ярко-красный цвет, который врывается сердца каждого любителя хорошего, качественного авто. Ребята, которые работают в спортивном подразделении трдятся над последними штрихами. Ещё не забываем сказать, что он будетоснащён мощнейшей версией литрового двигателя 4.0 V8 биотурбо.