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Будет ли оснащён новый Nissan Nivara новым 3-х литровым дизельным двигателем или нет вот в чём вопрос?
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Будет ли оснащён новый Nissan Nivara новым 3-х литровым дизельным двигателем или нет вот в чём вопрос? 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Nisan Navara не будет оснащён дизельным двигателем Mersedes V6.
Данная информация утекла от главы отдела по разработке автомобилей Х-класса Скотом Уильямсом. Он поделился новыми фактами с журналистами. Представитель решил развеять все мифы и так сказать расставить всё точки над И. Как сообщалось ранее то фирмы Mersedes и Nissan задумывались о создании новой спортивной версии модели под названием Navara. Некоторые сразу додумали, что модель будет оснащена трёх литровой дизельной установкой. Дело в том, что факт не подтверждается из-за нецелесообразной траты, которая может возникнуть у Японского производителя. Попросту она будет неоправданна стоймостью. Как оказалось, то у дирекции Mersedes имеются мысли, которой они побаиваются, мысли касаемо сотрудников. Они предполагают, что японский производитель закинув удочку с новостью о трёх литровом дизельном двигателе по истечению времени просто напросто откажется от своей идеи.
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