Nissan Navara не получит турбодизель от Mercedes-Benz

Руководитель отделения Mercedes-Benz в Австралии и Новой Зеландии Скотт Уилльямс в интервью местным автомобильным СМИ сообщил о том, что японский пикап Nissan Navara не получит 3-литровый турбодизельный агрегат от новой модели Mercedes-Benz X-Class, с которым этот автомобиль является родным по платформе.

По мнению руководства «Мерседеса», задействование в новом «Навара» немецкого 258-сильного двигателя окажется для японской марки финансово невыгодным. Тем более, что наличие единой модульной платформы не подразумевает передачу прав на использование мотора.