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Nissan Navara не получит турбодизель от Mercedes-Benz
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Nissan Navara не получит турбодизель от Mercedes-Benz 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Руководитель отделения Mercedes-Benz в Австралии и Новой Зеландии Скотт Уилльямс в интервью местным автомобильным СМИ сообщил о том, что японский пикап Nissan Navara не получит 3-литровый турбодизельный агрегат от новой модели Mercedes-Benz X-Class, с которым этот автомобиль является родным по платформе.
По мнению руководства «Мерседеса», задействование в новом «Навара» немецкого 258-сильного двигателя окажется для японской марки финансово невыгодным. Тем более, что наличие единой модульной платформы не подразумевает передачу прав на использование мотора.
В конечном счете Nissan придется самостоятельно работать над мощным мотором для Navara. Скорее всего, в качестве него выступит аналог 2-литрового агрегата от Ford Ranger Raptor, являющегося главным конкурентом японского пикапа на американском авторынке. Мощность этого мотора составляет 210 лошадиных сил.
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