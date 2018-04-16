На Нюрбургринге тестируют роскошный Mercedes-Benz GLS нового поколения

В интернете появилось шпионское видео и фотографии предвестника вседорожника Mercedes-Benz GLS второй генерации, который засекли на тестах на знаменитом гоночном треке в Нюрбургринге.

Несмотря на плотную маскировку тестового автомобиля, становится понятно, что новый «проходимец» вырос в размерах, а это положительно сказалось на пространстве салона. Причём, вес машины значительно снизился.

Предположительно, модель разработана на новой платформе, а в моторном отсеке расположится бензиновый 4,0-литровый битурбодвижок M178 с 8 цилиндрами, который вырабатывает 550 л.с.

Мировой дебют будущего флагманского внедорожника должен состояться в начале будущего года.

Добавим, что актуальное поколение Mercedes-Benz GLS-klasse в нашей стране можно приобрести от 5 590 000 рублей.