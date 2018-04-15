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Российский авторынок пополнится новинками. Рассекречена первая информация.
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Российский авторынок пополнится новинками. Рассекречена первая информация. 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Новинки будущего. Раскрыты все секреты.
Не тайна, но уже стала известной новость, что скоро Российский рынок пополнит ряд новинок в котором содержатся как отечественные модели, так и зарубежные. Летом этого года будут предоставленна отечественная модель Lada Granta FL и Laa Vesta Cross. У этих двух автомобилей будет дебют, который пройдёт рамках Московского мотор шоу. Также Российский автопром пополнится такими моделями как Foerd EcoSport, Mitsubishi Eclipse Cross, Hyundai Santa и т.д Класс вышепредоставленных автомобилей развивается буквально со скоростью света, поэтому автопроизводители активно пополняют его новыми моделями. Также рынок пополнится двумя бизнес-классами от корейских поризводителей Genesis G70 и Toyota Camry. Первая модель примчится к нам уже весной 2018 года, если говорить стоймости, то она составит примерно 1.95 миллионов рублей. Она составит здоровую конкуренцию автомобилю BMW 3-Series и Audi A4. Рынок пополнится ещё одной маркой авто — это Toyota Camry, также прибудет в начале лета. Стоймость — 1.39 миллионов рублей.
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