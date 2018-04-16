Ателье G-Power обновило 500-сильный BMW M3 E92

Тюнинг-ателье G-Power представило на суд общественности доработанную версию автомобиля BMW M3 E92 с пакетом модернизации 35 Jahre Edition, который приурочен к юбилею этой модели.

В рамках программы доработок немецкий седан получил под капот модернизированный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров, мощность которого в сравнении с предшественником выросла на 87 лошадиных сил и теперь составляет 501 «лошадку».

Стоимость пакета 35 Jahre Edition для BMW M3 уже объявлена. Его ценник составит 2 тысячи 999 евро или 230 тысяч рублей по актуальному валютному курсу.