Громкие премьеры: названы самые ожидаемые автоновинки в России

В ближайшее время на российский авторынок выйдет больше десятка новинок, среди которых есть российские и зарубежные автомобили.

Автоновинки будут представлены уже летом 2018 года. Это рестайлинговая версия седана Lada Granta FL, и «приподнятая» четырехдверка Lada Vesta Cross. Данные машины будут показаны на Московском мотор-шоу.

Пополнят российские автосалоны несколько кроссоверов, среди них Ford EcoSport, Mitsubishi Eclipse Cross и Hyundai Santa Fe. Отмечается, что это очень перспективный сегмент, поэтому многие производители стараются наполнить максимально его своими моделями. Об этом сообщает издание «За рулем».