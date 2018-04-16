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ИКЕА выпустила первые беспроводные Bluetooth-колонки
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ИКЕА выпустила первые беспроводные Bluetooth-колонки 

Inmyroom 38 минут назад
Фото: Inmyroom
ИКЕА выпустила первые беспроводные Bluetooth-колонки, которые компания разработала самостоятельно. Новая линейка называется Eneby: в нее вошли полноразмерная модель колонок (30 х 30 см) и более компактный вариант (20 х 20 см).
Колонки доступны в двух цветах: можно приобрести модель, обтянутую черной тканью или с отделкой белым пластиком. К колонкам можно подключить до девяти устройств с помощью Bluetooth или стандартного аудиокабеля.
В дополнение к колонкам идут аккумуляторный блок для переносной модели и подставка. Пока что новинка доступна только в американском каталоге ИКЕА, появятся ли колонки в России, пока не сообщается.
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