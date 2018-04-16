ИКЕА выпустила первые беспроводные Bluetooth-колонки

ИКЕА выпустила первые беспроводные Bluetooth-колонки, которые компания разработала самостоятельно. Новая линейка называется Eneby: в нее вошли полноразмерная модель колонок (30 х 30 см) и более компактный вариант (20 х 20 см).

Колонки доступны в двух цветах: можно приобрести модель, обтянутую черной тканью или с отделкой белым пластиком. К колонкам можно подключить до девяти устройств с помощью Bluetooth или стандартного аудиокабеля.

В дополнение к колонкам идут аккумуляторный блок для переносной модели и подставка. Пока что новинка доступна только в американском каталоге ИКЕА, появятся ли колонки в России, пока не сообщается.