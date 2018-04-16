Эксклюзивные комплектации «Лад» и УАЗов: мы тоже умеем

Bugatti, Bentley, Rolls-Royce и им подобные марки выпускают специальные комплектации ограниченным тиражом несколько раз в год. Хотя и без них любой автомобиль элитных брендов имеет «авторскую» спецификацию. Оригиналы, у которых хватает денег только на массовые модели, обычно обращаются к специалистам по тюнингу. А ведь есть шансы заполучить нестандартную машину и с завода. За последние пару лет даже « Лада » и УАЗ отметились более чем десятком подобных проектов.

Летом 2016 года в честь 50-летия АвтоВАЗа увидели свет лимитированные серии моделей Vesta и XRAY, флагманов модельной линейки. Седан и высокий хэтчбек окрасили в броский красный «металлик» с черной крышей и корпусами зеркал, а также двухцветными колесами. Яркими акцентами развеселили и салон, добавив красного в стандартную серо-черную гамму. Руль, в отличие от обычных машин, обтянули кожей и добавили в комплектацию велюровые коврики. На задних стойках кузова и крышке багажника красуются шильдики «50», а на нижней спице руля указан порядковый номер конкретного автомобиля в партии из 500 штук. Особую серию сделали на базе топовой комплектации Luxe с мультимедийной системой. Для обеих моделей доплата за эксклюзивность составила около 90 тысяч рублей.

Год назад легендарная «Нива» отпраздновала свой 40-й день рождения. Как можно было обойти вниманием самую удачную разработку тольяттинцев? Достаточно сказать, что она до сих пор составляет основу экспорта «Лад» в Европу. В комплектации «40th Anniversary» выпустили 1977 машин. Это число — отсылка к году начала выпуска внедорожника. Автомобили в максимальной комплектации (ABS, кондиционер, электропакет, обогрев сидений) дополнительно получили сиденья из экокожи с тиснением на спинках и «маску» комбинации приборов в стиле «Весты». Любопытно, что цвет обивки салона гармонировал с цветом кузова. Юбилейные «Нивы» были бежевыми, красными, белыми, терракотовыми и серо-синими. А также — впервые в заводских условиях! — камуфляжными. Снаружи машины можно опознать по шильдику «40th Anniversary», а на крышке бардачка указан порядковый номер автомобиля в серии.

В 2015-м ульяновский «козлик», ныне известный под именем «Хантер», собирался покинуть конвейер. В честь этого события (а заодно и 70-летия победы в Великой Отечественной войне) УАЗ подготовил прощальную комплектацию «Победная серия». Вдохновение ее создатели черпали в классике советского кино, картине «В бой идут одни старики». В результате родилась стилизация кузова под боевой самолет. На двери нанесены звезды, позывной «Маэстро» и нотный стан. Цвет, разумеется, защитный. К каждой машине прилагался сувенирный набор: плащ-палатка, вещмешок с нашивками, солдатский котелок с ложкой и топор. Судьба этого автомобиля сложилась любопытно. Ульяновцы передумали сворачивать выпуск «Хантера», и «Победная серия» фигурировала в прайс-листах даже в прошлом году, превратившись из лимитированной комплектации в обычную.

На смену «победному» внедорожнику пришел юбилейный. УАЗ-469, прародитель «Хантера», пошел в производство в 1972 году, и в 2017-м у него грянуло 45-летие. Новая версия получила необычный для «козлика» окрас: белая крыша, черные рамки стекол и стойки кузова и бледно-зеленый кузов ниже поясной линии. Автомобиль одарили тканевой отделкой сидений с водооталкивающей пропиткой, двухстворчатой задней дверью (как отсылка к оригинальному 469-му) и, конечно, специальными логотипами. Кроме того, юбилейные внедорожники оснащаются неразрезными мостами типа «Спайсер». Изначально был заявлен тираж в 469 автомобилей. Однако с сентября прошлого года эта версия сохраняется в прайс-листе по цене 699 990 рублей.

Уж если сугубо утилитарный «Хантер» не обошли вниманием, то флагманский «Патриот» выпустить в уникальных комплектациях было просто необходимо. Популярность онлайн-игры World of Tanks и близость УАЗа к военной теме привели к рождению внедорожника «для танкистов». Не настоящих, правда, а XXI века — тех, которые воюют, сидя в кресле. Для них разработали двухцветный кожаный салон с тиснением на подголовниках, специальную тему для мультимедийной системы, а также огромную аппликацию на борт машины и скромный шильдик на корму. Улучшенная отделка салона, видимо, и объясняет высокую цену. «УАЗ Патриот World of Tanks» стоит 1 159 000 рублей, тогда как самая упакованная версия в обычном исполнении доступнее на 170 тысяч. К автомобилю прилагается премиум-аккаунт в игре сроком на полгода и танк КВ-5 (разумеется, виртуальный).

Параллели между УАЗом и армией очевидны, но вот что заставило завод сделать «Патриот» в футбольной спецсерии — загадка. Точнее, хайп на тему первого для России мирового первенства понятен, но Ульяновские внедорожники с ним ассоциируются слабо. Тем не менее, скоро в продаже должны появиться синие машины с 16-дюймовыми колесами оригинального дизайна с логотипом в виде футбольного мяча, отличительными наклейками и шильдиками на кузове, велюровыми ковриками, кожаной отделкой рычага КПП, стояночного тормоза и сидений (с тиснением и контрастной строчкой). Комплектация создана на базе уровня оснащения «Престиж», но дороже него на 76 тысяч рублей: от 995 000 рублей. Судя по перечню уникальных элементов, как и в случае с World of Tanks Edition, вся доплата пошла на счет производителя кожи.

Наконец, о последней новинке УАЗ рассказал на этой неделе. Экспедиционное исполнение «Патриота» оснастили щедрым внедорожным арсеналом. В цену входят передняя лебедка «Спрут 9000 Спорт», защита рулевых тяг и порогов, фаркоп, багажник на крыше с лестницей на пятой двери, а также блокировка заднего дифференциала и внедорожная резина BF Goodrich All-Terrain. Все оборудование сертифицировано и установлено на заводе: владельцу не придется узаконивать и регистрировать его самому. Машину будет видно в потоке издалека. Для новой комплектации на УАЗе разработали два уникальных «металлика», оранжевый и зеленый. Оценили автомобиль в 1 039 990 рублей. Комфортом, кстати, он не обделен: предусмотрены кондиционер, электропакет и штатная навигация.