Genesis рассказал о ценах на седан G70 

В линейке молодой марки Genesis, премиального суббренда Hyundai, пока только три модели. Это представительский G90, игрок бизнес-класса G80 и седан G70 — конкурент BMW 3-Series и Mercedes C-Class. Две первые уже вовсю продаются в России, а цены на самую компактную машину объявили только сейчас.
Российским покупателям доступен седан с бензиновым турбомотором 2.0. Он знаком по моделям Genesis G80 и Kia Stinger. В зависимости от степени форсировки он выдает 197 или 247 л.с. Крутящий момент с обоих случаях составляет 353 Нм. Исполнения с дизелем 2.2 и наддувной «шестеркой» 3.3 к нам поставляться не будут. Коробка — только 8-ступенчатый автомат, привод — только полный.
Все «семидесятки» оснащаются креслами с электрорегулировками в восьми направлениях, мультимедийной системой с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, цифровой комбинацией приборов, камерой заднего вида с динамической разметкой, электроприводом крышки багажника и функцией выбора режимов движения Drive Mode.
Базовую комплектацию оценили в 1 949 000 рублей. Топовая, в которую, среди прочего, входят адаптивные светодиодные фары, обогрев задних сидений и руля, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового видеообзора, адаптивный круиз-контроль с режимом полной остановки и возобновления движения и система автоматического управления дальним светом, потянет на 2 959 000 рублей.
Надо отметить, что Genesis G70 оказался дешевле европейских конкурентов. Стоимость базовых версий почти одинаковая, но «кореец» лучше оснащен и имеет полный привод. Так, за BMW 320i XDrive придется выложить 2,45 миллиона рублей, за Jaguar XE — 2,46 миллиона, за Mercedes-Benz C200 4Matic — 2,5 миллиона.