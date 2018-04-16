5 лучших «проходимцев» среди кроссоверов

Логично предположить: если вам часто приходится сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями, лучше приобрести кроссовер. Но если такие ситуации случаются нечасто, или нет желания покупать большую машину, на помощь придут обычные седаны, которые могут преодолеть препятствия.

«Солярис» — это Hyundai Accent для российского рынка. Когда южнокорейский автоконцерн в 2011 году начал продажи, то не подозревал, как тепло модель встретят критики и автолюбители. Сейчас в ходу второе поколение, которое производится с 2017 года, после тщательных испытаний на российских дорогах. Опытные автомобили проехали 1 миллион километров от холодного Мурманска до жаркого Сочи.

У Solaris не самый выдающий клиренс среди представленных машин. Но если проявить немного смекалки, его стандартные 160 миллиметров можно увеличить. Например, поставив колеса радиусом 16 или 17 дюймов, клиренс возрастет до 170-175 миллиметров. Если учесть, что свесы у «Соляриса» довольно умеренные (передний — 830, задний — 975), проходимость получится на уровне.

Сейчас доступны двигатели объемом 1,4-литра мощностью 99 лошадиных сил и 1,6-литровые 123-сильные. Трансмиссию можно выбрать по вкусу: 6-ступенчатый «автомат» или «механику».

Самая простая версия Solaris Active стоит 645 тысяч рублей. А Comfort с подогревом руля и передних сидений –790 тысяч.

Модель Polo Sedan немецкий автоконцерн разрабатывал специально для России. При проектировании учитывались тяжелые климатические условия (холодный пуск двигателя возможен при -36 С) и суровая дорожная обстановка (кузов местами сделали оцинкованным, чтобы избежать коррозии, плюс усилили подвеску). Как только версия в кузове хэтчбек ушла с отечественного рынка, немцы убрали из названия слово «Sedan». И остался просто Volkswagen Polo. С 2010 года этот автомобиль производится на Калужском заводе Volkswagen.

Последнее обновление, которое автомобиль пережил в 2015 году, не пошло на пользу проходимости. Если раньше клиренс машины составлял 170 миллиметров, то сейчас — всего 163 мм. В комплекте с не самыми маленькими передним и задним свесами, машина значительно сдала в преодолении бездорожья.

На Polo устанавливаются два типа двигателей: 1,6-литровый MPI и 1,4-литровый TSI. Если выбрать первый, можно варьировать комплектацию либо 6-ступенчатым «автоматом», либо 5-ступенчатой «механикой». Также имеется небольшой разброс по мощности — 90 лошадиных сил или 110. Если все же выбрать 1,4-литровый TSI мотор, мощность у него составит 125 «лошадок», а трансмиссия — 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая автоматическая.

Самая простая комплектация Conceptline обойдется в 600 тысяч рублей, а продвинутая Highline в 895 тысяч. Если есть желание купить машину с увеличенным клиренсом старше 2015 года, она обойдется в 420-470 тысяч за автомобиль 2013-2014 годов на вторичном рынке.

Datsun on-DO Datsun on-DO — бюджетный седан, который японская компания разработала с коллегами из Nissan (частью которой они и являются). За его основу была взята платформа LADA Granta , а производство запущено на АвтоВАЗе в июле 2014 года.

Технические характеристики Datsun не впечатляют. Двигатель объемом 1,6-литра мощностью либо стандартные 87 «лошадей», либо прокаченные 106. Коробка — 5 ступенчатая «механика», либо 4-ступенчатый «автомат».

А вот с проходимостью все намного интересней. В Datsun on-DO сделали увеличенный дорожный просвет — 174 миллиметра. Этого вполне хватит для тяжелых дорожных условий. К тому же передний свес весьма скромный — 804 миллиметра. Задний, правда, немного больше «грантовских» 980 миллиметров. Из-за этого багажник стал вместительнее, а проходимость немного упала.

Ценовой разброс тут большой. Начальная комплектация Access стоит 451 тысячу рублей, а навороченная Dream II — 626 тысяч.

Отечественный автопром не мог остаться за бортом этой подборки. АвтоВАЗ со всей ответственностью подошел к созданию автомобиля. Ведь изначально он проектировался для наших суровых реалий, как климатических, так и дорожных.

И к проходимости нет претензий. Клиренс 178 миллиметров позволяет легко преодолеть препятствия, которые встретятся на пути. В борьбе с бездорожьем помогут и весьма скромные свесы: передний — 860 мм, задний — 915 мм. То есть, можно не бояться вынужденного заезда на бордюр в городе, ведь его стандартная высота 10 сантиметров.

Выбор комплектаций тут на любой вкус. От 1,6-литровых двигателей мощностью 106 «лошадок» и 5-ступенчатой «механики» до 1,8-литровых 122-х сильных агрегатов с 5-ступенчатым «автоматом».

По цене также большой разброс. От скромных 513 тысяч за Clasic до 742 тысяч (с учетом акций и скидок) за Exclusive.

Volvo S60 Cross Country

Шведы презентовали Cross Country — версию своего седана S60 — на Детройском автосалоне в 2015 году. Как не сложно понять из названия, эта модель предназначена для езды по бездорожью.

Для этого автомобилю на 65 миллиметров увеличили клиренс по сравнению со стандартным у Volvo S60. Теперь седан может вполне посоревноваться с кроссоверами дорожным просветом— 201 миллиметр. Также машина оснащается полным приводом с муфтой Haldex и адаптированной под меньший вес подвеской от универсала XC70. Свесы остались от стандартной S60. Передний — 943 миллиметра, задний — 920. Но с таким клиренсом это не критично.

В версии Cross Country выбор комплектации минимальный. Точнее, его нет совсем. На все машины ставится 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбированный двигатель мощность 245 лошадиных сил вместе с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Geartronic.

За такого представительного седана-проходимца придется раскошелиться на 2 миллиона 460 тысяч рублей.