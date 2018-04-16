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Новый Mercedes-Benz GLA выпустят в кузове купе?
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Новый Mercedes-Benz GLA выпустят в кузове купе? 

Allroader.ru 23 минуты назад
Фото: Allroader.ru
Как вы думаете, сколько компактных кроссоверов может состоять в линейке одного бренда? В случае Mercedes-Benz, похоже, не менее трех — конечно если свежие слухи о намерениях немецкого производителя окажутся правдой.
В ассортименте компании уже присутствует начальный GLA класс, который вскоре будет заменен вторым поколением, а также нас ждет дебют GLB класса, уже разоблаченный фотошпионами. Но и это еще не все — журналистам из Top Gear удалось поговорить с главой Daimler Дитером Цетше и теперь утверждается, что мы можем увидеть и купеобразную модификацию GLA — GLA Coupe. "Вы увидите новый GLA. Как и в других сегментах, у нас будет две модификации. Таким образом, GLA будет больше относиться к направлению SUV. Это расширит наше покрытие и даст возможность создать нечто среднее между А-Классом и GLA" — заявил Цетше.
Учитывая восхождение такой миниатюрной звезды стиля как BMW X2 (купе-версия X1) от главного конкурента из Баварии, для Mercedes-Benz было бы совершенно логичным шагом запустить в продажу собственного бойца в данной нише.
В сумме, семейство компактных автомобилей трехлучевой звезды будет насчитывать восемь моделей, включая А-Класс седан, его длиннобазную версию для Китая, новое 5-дверное купе CLA, следующее поколение микровена B-Класса и А-Класс хэтчбек, плюс три уже упомянутых маленьких кроссовера.
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