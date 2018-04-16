Следующий Chevrolet Bolt представят в 2025 году 

Нынешний Chevrolet Bolt присутствует на мировых рынках еще с 2016 года, поэтому неудивительно, что американская компания занялась разработкой второго поколения. Отмечается, в январе 2025 года автомобиль официально дебютирует, после чего к нему присоединится Cruise AV.
Оба транспортных средства будут основываться на новой платформе от General Motors, предназначающейся исключительно для электрических моделей. В любом случае свое место найдут более мощные литий-ионные аккумуляторы и электродвигатели. Напоминаем, текущий Chevrolet Bolt обеспечивает 200 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента, что позволяют автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды. Запас хода — 383 километра.
В будущем Chevrolet продолжит разрабатывать электрические автомобили. Помимо указанных моделей, американцы должны предложить минимум 9 других транспортных средств, оснащенных электрическими агрегатами.