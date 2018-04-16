Лучшие флагманские седаны и их особенности

Не секрет, что в наши дни внедорожники и кроссоверы планомерно захватывают мировой рынок. Однако большие седаны всегда были, есть и будут тем продуктом, на которые обращают внимание любители комфорта и роскоши.

Да, седаны не так хороши для эксплуатации в различных условиях, но они, как правило, красивее, легче, эффективнее и, иногда, просторнее автомобилей сегмента SUV. Кроме того, они имеют более низкий центр тяжести, что положительно сказывается на управляемости.

Но есть еще одна вещь. Полноразмерные роскошные седаны часто являются абсолютными флагманами брендов, и поэтому они получают все самые новейшие и продвинутые технологии. Более того, некоторые из них на самом деле являются первопроходцами некоторых высокотехнологичных технических решений.

Несмотря на то, что многие эксперты пророчат «скорую кончину» седанов, мы уверены, что полноразмерные флагманские 4-дверные модели никогда не покинут мировой рынок. Мало того, производители будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы сделать такие машины более красивыми, удобными и высокотехнологичными.

Исходя из всего вышесказанного, мы предлагаем вашему вниманию рейтинг топ-6 роскошных полноразмерных седанов, каждый из которых имеет свой уникальный дизайн экстерьера и интерьера, а также свои уникальные технические особенности, что делает их действительно потрясающими.

Cadillac CT6 Как только все подумали, что флагманский седан Cadillac CT6 начинает терять свои позиции, американская компания обновила роскошный автомобиль, у которого появилась новая модификация CT6 V-Sport. Под красивым «костюмом» автомобиля находится недавно разработанный 4,2-литровый мотор V8, развивающий 550 л.с и 850 Нм. В паре с мотором работает новый 10-диапазонный «автомат». В оснащение машины входит дифференциал ограниченного скольжения и эффективная тормозная система Brembo.

Mercedes-Benz и Немаловажен тот факт, что в оснащение обновленного флагманского конкурента BMW Audi входит продвинутая система Super Cruise, которая позволяет вам снимать руки с рулевого колеса, когда вы едете по шоссе. Если водитель долгое время не управляет машиной, система напомнит о том, что водитель должен вернуться к управлению автомобиля.

Эксклюзивный лимузин от немецкого премиального бренда совсем недавно сменил поколение. Флагманский седан Audi A8 построен на совершенно новой платформе и питается от новых силовых агрегатов.. По факту, каждая модель в линейке теперь является гибридом — от 3,0-литровых двигателей TFSI и TDI начального уровня до предстоящего могучего мотора W12. Так называемая «мягкая гибридная система» в значительной степени позволяет сэкономить топливо.

Как сообщалось ранее, флагманский седан Audi A8 нового поколения оснащается активной подвеской, которая может поднимать/опускать каждое из колёс отдельно при помощи электрических приводов под управлением системы, которая сканирует дорогу впереди автомобиля. Также машина получила фирменный полный привод Quattro, систему управления всех четырёх колес и множество других «фишек».

Mercedes-Benz S-Class

Несмотря на то, что немецкая компания приняла решение исключить модификации с двигателем V12, роскошный седан Mercedes-Benz S-Class, включая «заряженные» версии AMG, это одно из лучших предложений на рынке. Так, двигатель 4.0 V8, который является одним из лучших в мире, генерирует 463 л.с., и обеспечивает ускорение с 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Если этого недостаточно для ваших стандартов, есть также версия Mercedes-AMG S63 с аналогичным мотором, мощность которого составляет свыше 600 сил. Такой автомобиль способен набирать максимальную скорость свыше 264 км/ч. В оснащение лимузина входят «умные» светодиодные фары, полуавтономные функции и пневматическая подвеска, а также инновационная информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовыми дисплеями с высоким разрешением.

BMW 7-Series

Помимо всей роскоши и комфорта, которые предлагает флагманский седан BMW 7-Series нового поколения, он также доступен в модификации M Performance. В оснащение такого автомобиля входит могучий двигатель 6.6 V12, отдача которого составляет 610 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.

Как известно, самая мощная и дорогая модификация седана BMW M760i получает модернизированную систему полного привода xDrive и доработанную автоматическую трансмиссию. Кроме всего прочего, напомним, что в конструкции флагманской 4-дверной модели широко используется углеродное волокно. Благодаря инновационным решениям большой и тяжелый автомобиль способен «выстреливать» с 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Это, как отмечают в компании, лучший показатель в сегменте.

Список лучших роскошных полноразмерных седанов в мире был бы неполным, если бы не включили в него флагманскую 4-дверную модель Lexus LS нового поколения. Японцы изо всех сил стараются приблизиться к «Большому немецкому трио». Правда пока они всё равно уступают BMW, Mercedes-Benz и Audi. Хотя, автомобиль оснащён новым силовым агрегатом, который позволяет машине набирать первую сотню всего за 4,5 секунды.

Кроме этого, в арсенале флагманского седана Lexus LS нового поколения значится множество стандартных и дополнительных функций безопасности, которые, фактически могут спасти жизнь. Причём это в полной мере относится к пешеходам. Представьте, что вы разворачиваетесь, и кто-то стоит за машиной в зоне слепого пятна — система распознает человека и предупредит вас. Мало того, система способна полностью остановить седан.

Jaguar XJ Нынешнему Jaguar XJ практически 10 лет, но он по-прежнему остается одним из самых отличительных предложений в сегменте полноразмерных седанов премиального класса. У автомобиля аристократическая внешность. Есть «заряженная» версия XJR575, которая оснащается двигателем 5.0 V8 (575 лошадиных сил). Эта машина ускоряется с нуля до первой сотни за 4,4 секунды. Проще говоря, Jaguar XJ — это супермодель.

Однако, справедливости ради, скажем, что «британец» на фоне своих прямых конкурентов выглядит «пенсионером». Конечно, в арсенале седана Jaguar XJ значатся роскошные «фишки», но по своему оснащению автомобиль всё-таки уступает «немцам».